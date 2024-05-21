Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 18 Zanlı Gözaltına Alındı
Kırıkkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda 163,15 gram sentetik uyuşturucu ve 207 sentetik hap ele geçirildi. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 14-20 Mayıs'ta sokakta uyuşturucu satanların deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonlarda, 163,15 gram sentetik uyuşturucu ve 207 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.