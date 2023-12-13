Kırıkkale'de Durdurulan Tırda Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir tırda yapılan aramada, esrar, uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek ve fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak sürücü ve yolcu hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince durdurulan tırda yapılan aramada, esrar, uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek ve fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karakeçili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında Sulubük mevkisinde durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurdu.

Ekipler, sürücü F.E. ile yolcu olarak bulunan K.Ö'nün üzerinde ve araçta, ruhsatsız tüfek, bıçak, 12 fişek, 320 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.