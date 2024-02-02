Kırgızistan'da Merkezi Isıtma Kurumu'nda Yangın: 2'si Ağır 5 Yaralı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, evlere sıcak su ve kışın ısıtma hizmeti sağlayan Bişkek Merkezi Isı ve Enerji Santrali'nde (Merkezi Isıtma Kurumu) çıkan yangında 2'si ağır 5 kişinin yarandığı bildirildi.

Başkentte bazı hükümet üyeleri ile ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla, yangına ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Enerji Bakan Yardımcısı Nasipbek Kerimov, "Bişkek Merkezi Isı ve Enerji Santrali'nde gece saat 03.06'da kaza meydana geldi. Kaza sonucu çıkan yangında bazı cihazlar kullanım dışı kaldı." dedi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Mederbek İsmailov, yangında 2'si ağır 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, Merkezi Isıtma Kurumunda olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini ve durumun ülke yönetiminin kontrolünde olduğunu belirtti.

Olayla ilgili komisyon kurulduğunu ifade eden Ajikeyev, kazada sabotaj ve teknik arıza ihtimali üzerinde durulduğunu kaydetti.

Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı da olay nedeniyle başkentteki tüm okulların çevrim içi eğitime geçtiğini duyurdu.

Başkent Bişkek'teki kreşler de tatil edilirken, hastanelerde rutin ameliyatlar ertelendi.

Cumhurbaşkanı Caparov olay yerine geldi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, kazanın yaşandığı Bişkek Merkezi Isı ve Enerji Santrali'ni ziyaret ederek bilgi aldı.

Caparov, Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev ile hastanedeki yaralılara da ziyarette bulundu.

Kazakistan'daki temaslarını yarıda keserek Bişkek'e dönen Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov ve bazı bakanlar, toplantı yaparak, sorunun ivedilikle giderilmesi için talimat verdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinin, santrale ilişkin paylaştığı dron görüntüsünde, yangın sonucu zarar gören büyük bir bina dikkati çekti.

Kurumda 5 yıl önce yine kaza olmuştu

Bişkek Merkezi Isı ve Enerji Santrali'nde Ocak 2018'de bir arıza meydana gelmiş, başkentteki apartmanlar, hastaneler, okullar ile kreşlere 5 gün sıcak su ve ısıtma hizmeti verilememişti.

Açılan soruşturmada, dönemin başbakanı, cumhurbaşkanı ve diğer birçok devlet yetkilisine yolsuzluk suçu yöneltilmişti.