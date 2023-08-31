Kilis'te üzüm hasadı ve kurutma işlemi başladı

Sınırın sıfır noktasında tarlalar siyaha boyandı

Kilis'in meşhur horozkarası üzümü kurutuluyor

KİLİS - Kilis'in Musabeyli ilçesinde çiftçinin önemli geçim kaynağı olan üzüm yetiştiriciliğinde bağlardan toplanan üzümler, kurutulmak üzere tarlalara serildi.

Havaların sıcaklığına göre yaklaşık 10 günde kuruyan üzümler, kuruyup toplandıktan sonra hasat mevsimi bu yıl için sona erecek. Kilis'in Musabeyli ilçesinde çiftçilerin önemli geçim kaynağı olan Kilis Horoz Karası üzüm yetiştiriciliğinde bağlardan toplanan üzümler, kurutulmak üzere tarlalara seriliyor. Çoğu kurutmalık olarak piyasaya giren ve geri kalanı ise sofralık olarak satılan üzümler, Ağustos ayından itibaren tarlalara serilirken ilçede hem hasat, hem de kurutma mesaisi devam ediyor. Bağlarda gündelik işçileriyle birlikte toplanan üzümler, daha sonra kurutulmak için tarlalara serilmeye başlandı. Kurutulması için toplanan üzümlere önce su potasyum karbonat ve zeytinyağından oluşan karışımla yıkandıktan sonra sergi alanına alınılıyor. Kuruyan üzümler ise hem iç piyasada hem de başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çeşitli Ülkelere ihraç ediliyor.

"Bu sene 6 kilogram yaş üzümden 1 kilogram kuru üzüm çıkıyor"

Geçen sene 4 kilogram yaş üzümden 1 kilogram kuru üzüm çıktığını, bu sene ise iklim şartlarından dolayı 6 kilogramdan 1 kilogram kuru üzüm elde ettiklerini söyleyen çiftçi Sadık Yılmaz, " İklim şartlarından dolayı bu sene 6 kilogram kuru üzümden 1 kilogram kuru üzüm çıkıyor. Geçen senelerde daha fazla kuru üzüm elde ediyorduk. İklim şartlarından dolayı tiyekler yanmış durumda olduğundan dolayı verimli üzüm alamadık. Benim üzümden başka gelirim yok eşim ve çocuklarım sadece üzüme bakıyor. Üzümde bu şekilde olunca bizler çok üzülüyoruz" dedi.

"Kilis'in siyah incisinin kurutulmaya başlandı"

Bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri olan Kilis Horozkarası üzümünün kurutma mesaisinin başladığının altını çizen Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, " Üzüm hasadının başlamasının ardından kurutma mesaisi başladı. Mağdur olan çiftçiler, umudunu yaş üzüme bıraktı. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalarına gelen üreticiler öğlene kadar çalışabiliyor. Üzüm serme işlemi yaklaşık bir hafta sürüyor ve daha sonra üzümler ambalajlanıp paketlendikten sonra piyasaya sürülmeye başlanılıyor. Geçen sene 160 bin dekar alanda üretim alanı olanı vardı ve 50 bin ton ürün aldık. Bu sene ise yüzde 30 gibi bir rakamla üzüm alabiliriz" ifadelerini kullandı.