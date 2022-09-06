KİLİS'TE 35 ÇOCUK İÇİN SÜNNET EĞLENCESİ

KİLİS'te, yetim ve dar gelirli 35 çocuk için sünnet eğlencesi düzenlendi.

KİLİS'te, yetim ve dar gelirli 35 çocuk için sünnet eğlencesi düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kızılay Şube Başkanlığı tarafından organize edilen etkinliğe, Vali Vekili Kemal Balaban, Vali Yardımcısı Semih Doğanoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Suat Orhan, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve davetliler katıldı. Etkinlik kapsamında yarın Kilis Devlet Hastanesi'nde sünnet olacak çocuklar ile aileleri müzik eşliğinde eğlendi.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kılınç, Kızılay ile iş birliği içerisinde kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ve yetim 35 çocuk için sünnet düğünü eğlencesi yaptıklarını söyledi.