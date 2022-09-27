Kilis haberi! HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kilis'te ziyaretlerde bulundu

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kilis'te ziyaretler gerçekleştirdi.

HÜDA PAR İl Başkanlığını ziyaret eden Yapıcıoğlu, burada gazetecilere, memleket gezilerini yoğunlaştırdıklarını belirtti.

Yapıcıoğlu, memleketi gezerken doğrudan doğruya vatandaşla temas edip, sorunları onlardan dinlemek istediklerini ifade ederek, "Olabildiğince net bir fotoğraf çekmeye çalışıyoruz. Dolaştığımız hemen hemen her yerde, memleketin genelinde vatandaşın sık bir şekilde dile getirdiği şikayet, ekonomi üst başlığı altında toplanabilecek şikayetler. Bu şikayetler bazen hayat pahalılığı, bazen de ev kiralarının yüksekliği. Kimi zaman da geçim darlığı." dedi.

Tarımsal üretimde maliyetlerin arttığını dile getiren Yapıcıoğlu, çiftçinin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Yeni yasama yılının başlayacağını belirten Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni yasama yılı açılacak. Toplumun en azından bir kesiminde genel af talebi vardır. Bize göre yeni bir sayfa açılacaksa barışa katkı anlamında genel bir af ya da infaz düzenlemesine ihtiyaç vardır. Cezaevleri kapasitelerinin üzerine çıkmıştır."

Yapıcıoğlu, daha sonra partisinin il ve ilçe yöneticileri ile Murtaza Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, talepleri dinledi.