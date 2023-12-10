CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, yargının siyasetin emrinde olduğu bir dönemde adaletten, insan haklarından ve demokrasiden söz edilemeyeceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu: Yargının siyasetin emrinde olduğu bir dönemde adaletten söz edilemez

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü dolayısıyla yayınladığı mesajda; "Yargının siyasetin emrinde olduğu bir dönemde; adaletten, insan haklarından ve demokrasiden söz edilemez. Hak, hukuk ve adalet mücadelesi verenlere, yürek diretip umudu serpenlere selam olsun" dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü nedeniyle X hesabından mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Yargının siyasetin emrinde olduğu bir dönemde; adaletten, insan haklarından ve demokrasiden söz edilemez. Hak, hukuk ve adalet mücadelesi verenlere, yürek diretip umudu serpenlere selam olsun..."