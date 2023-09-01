Kılıçdaroğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde TBB Başkanı Sağkan'ın Konuşmasının Yayınlanmamasına Tepki: "Erdoğan Millet ile Devlet Kurumları Arasına...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adli Yıl Açılış Töreni’nde Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan’ın konuşmasının yayınlanmamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Sayın Sağkan’ın ‘Meslektaşımız ve milletin iradesiyle seçilmiş Milletvekili Can Atalay’ın olması gereken yer, demir parmaklıkların arkası değil, AYM’nin emsal kararları gereğince milletin Meclisi’dir’ uyarısı mı fitnedir, yoksa bu konuşmanın engellenmesi mi? Erdoğan millet ile devlet kurumları arasına ekilmiş bir fitne arıyorsa, önce aynaya, sonra da etrafına bakmalıdır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adli Yıl Açılış Töreni'nde Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan'ın konuşmasının yayınlanmamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Sayın Sağkan'ın 'Meslektaşımız ve milletin iradesiyle seçilmiş Milletvekili Can Atalay'ın olması gereken yer, demir parmaklıkların arkası değil, AYM'nin emsal kararları gereğince milletin Meclisi'dir' uyarısı mı fitnedir, yoksa bu konuşmanın engellenmesi mi? Erdoğan millet ile devlet kurumları arasına ekilmiş bir fitne arıyorsa, önce aynaya, sonra da etrafına bakmalıdır" dedi.

2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni, bugün Yargıtay Başkanlığı'nda düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Törende; TBB Başkanı Erinç Sağkan'ın konuşması televizyonlardan yayınlanmadı. Kılıçdaroğlu'nun, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI AVUKAT ERİNÇ SAĞKAN'IN ÇOK DEĞERLİ UYARILARDA BULUNDUĞU KONUŞMASININ YAYINLANMASI, CUMHURBAŞKANLIĞI EKİBİ TARAFINDAN ENGELLENDİ"

"Adli Yıl Açılış Töreninde Erdoğan'ın konuşması neredeyse tüm televizyonlarda canlı yayınlanırken, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan'ın çok değerli uyarılarda bulunduğu konuşmasının yayınlanması, Cumhurbaşkanlığı ekibi tarafından engellendi. Konuşmasında 'Adalet sistemine inancı zayıflamış bir toplumun, devletine ve kurumlarına güveni de örselenecektir.' diyen ve bunu bir 'fitne' olarak tanımlayan Erdoğan'a sormak isterim.

"SAĞKAN'IN 'AYM VE AİHM KARARLARI MAHKEMELER TARAFINDAN EMSAL DOSYALARDA GÖZ ARDI EDİLİYOR.' UYARISI MI FİTNEDİR, YOKSA BU KONUŞMANIN ENGELLENMESİ Mİ"

Sayın Sağkan'ın 'Mesleğimizi icra ettiğimiz yargı sisteminde hukuka güven alarm vermektedir.' uyarısı mı fitnedir, yoksa bu konuşmanın engellenmesi mi? Sayın Sağkan'ın 'Ülkemiz, Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 140 ülke arasında 116; Doğu Avrupa ve Asya kategorisinde ise 14 ülke arasında sonuncu olmuştur.' uyarısı mı fitnedir, yoksa bu konuşmanın engellenmesi mi? Sayın Sağkan'ın 'AYM ve AİHM kararları mahkemeler tarafından emsal dosyalarda göz ardı ediliyor.' uyarısı mı fitnedir, yoksa bu konuşmanın engellenmesi mi?

"ERDOĞAN MİLLET İLE DEVLET KURUMLARI ARASINA EKİLMİŞ BİR FİTNE ARIYORSA, ÖNCE AYNAYA, SONRA DA ETRAFINA BAKMALIDIR"

Sayın Sağkan'ın 'Meslektaşımız ve milletin iradesiyle seçilmiş Milletvekili Can Atalay'ın olması gereken yer, demir parmaklıkların arkası değil, AYM'nin emsal kararları gereğince milletin Meclisi'dir.' uyarısı mı fitnedir, yoksa bu konuşmanın engellenmesi mi? Erdoğan millet ile devlet kurumları arasına ekilmiş bir fitne arıyorsa, önce aynaya, sonra da etrafına bakmalıdır."

NE OLMUŞTU?

Bugün Yargıtay Başkanlığı'nda düzenlenen Adli Yıl Açılış Töreni, 14.30'da başladı. Törende önce Devlet Çoksesli Korosu konser verdi, Yargıtay Kurumsal Tanıtım Filmi gösterildi. Ardından Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan konuştu. Sağkan'ın ardından Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmalarını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan paylaşılan frekans bilgileri üzerinden yapılan yayın, programın başladığı 14.30'da değil, yaklaşık 15.00'te başladı. Cumhurbaşkanlığı frekansı ile sadece Yargıtay Başkanı Akarca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaları yayınlandı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan'ın konuşması, Cumhurbaşkanlığı frekansından paylaşılmadı.

Geçen yıl yapılan Adli Yıl Açılış Töreni'nde de TBB Başkanı Sağkan'ın konuşması, Cumhurbaşkanlığı frekansından paylaşılmamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programları, sadece Cumhurbaşkanlığı'na akredite olan basın kuruluşlarının muhabir ve kameramanların takip etmesine izin veriliyor.