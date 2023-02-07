CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bölgeden dönünce SPK’ya gideceğim. En acı dolu günlerimizde bile, küçük yatırımcıyı soymaya doymadılar. Reziller” dedi. Birçok kez küçük yatırımcının korunması için açıklama yapan Kılıçdaroğlu son olarak 1 Şubat’ta Sermaye Piyasası Kurulu’na, “Küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Görüşeceğiz” diyerek tepki göstermişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bölgeden dönünce SPK'ya gideceğim. En acı dolu günlerimizde bile, küçük yatırımcıyı soymaya doymadılar. Reziller" dedi. Birçok kez küçük yatırımcının korunması için açıklama yapan Kılıçdaroğlu son olarak 1 Şubat'ta Sermaye Piyasası Kurulu'na, "Küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Görüşeceğiz" diyerek tepki göstermişti.

Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi almak, vatandaşın derdini dinlemek için deprem bölgesine giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu'nu (SPK) yeniden uyardı. Deprem bölgesinde bulunan Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bölgeden dönünce SPK'ya gideceğim. En acı dolu günlerimizde bile, küçük yatırımcıyı soymaya doymadılar."

Kılıçdaroğlu son aylarda birçok kez küçük yatırımcının korunması için açıklama yapmıştı. Kılıçdaroğlu son olarak 1 Şubat'ta SPK'ya "Küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Görüşeceğiz" diyerek tepki göstermişti.

BORSA İSTANBUL'DA DEVRE KESİCİ BUGÜN YİNE UYGULANDI

Borsa İstanbul, BIST 100 Endeksi'nde günlük kaybın yüzde 7'yi aşması üzerine bugün saat 13: 04: 18 itibarıyla Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarındaki (VİOP) işlemleri ikinci kez durdurdu. 30 dakikalık devre kesici uygulamasının ardından tüm işlemler 13: 34: 18 itibarıyla yeniden başlamıştı.