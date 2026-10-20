Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin ekonomi politikasını 'zenginler daha zengin' diye eleştirdi

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti iktidarının ekonomi politikasını eleştirerek, "AK Parti iktidarının ekonomi politikasını bir cümleyle özetleyeyim: Zenginler daha zengin, fakirler daha fakir olacak. İzledikleri ekonomi politikasının özü bu. Meclis'e getirdikleri bütün bütçelerin özü bu" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda fon krizinin ardından Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın açıklamasının bazı bölümlerini okudu. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Hortumcuların adı değişiyor. Hortumcuların kim olduğu iktidar tarafından gayet iyi biliniyor. Herkes Saray'ın Sermaye Piyasası Kurulunu biliyor. Borsa İstanbul biliyor. Takasbank'ıyla herkes biliyor. Ama bunları açıklamıyorlar. Eğer hırsızın adını bilip bunu açıklamıyorsan suç ortağısın demektir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Efendim, 455 bin 758 kişinin hakkını ve hukukunu savunmak bizim görevimizdir. O nedenle biz bu soruların bütün yanıtlarını bekliyoruz. ve bunun takipçisi olacağız."

"İKTİDARA DESTEK VERME HAKKINIZ YOK EY KAYSERİLİLER"

73 yıllık Kayseri Orta Anadolu Mensucat fabrikasının kapandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kayserililere bir şey söylemek isterim. Oyumuzun en düşük olduğu yer Kayseri. Artık sizin bu iktidara destek verme hakkınız yoktur ey Kayserililer. Siz eğer 73 yıllık bir fabrikanın kapanmasını görüyorsanız, yaşıyorsanız bilin ki bunun tek bir sorumlusu var, ülkeyi yönetenlerdir. Bir ülkeyi yöneten 73 yıllık bir fabrikayı kapatır mı ya? Devlet kapatır mı ya? Bu kilit AK Parti'nin ayıbıdır. Devleti yönetenlerin ayıbıdır. O nedenle Kayserililere bunu sormak benim görevimdir. Artık iktidardan elinizi ayağınızı çekiniz. Bunlardan size fayda yok. Bu iktidara destek vermeyin. Gitsinler. Gitmeleri lazım. Yolları görünüyor zaten. Göndereceğiz. El birliğiyle göndereceğiz. Hakkı, hukuku ve adaleti savunan, alın terini savunan, üreten, çalışan kim varsa onlarla beraber inşallah göndereceğiz" ifadesini kullandı.

"EN BÜYÜK FAİZİ SİZ YİYORSUNUZ"

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Yukarıda acayip zenginler var. Milyar dolarlarla oynuyorlar. Milyar dolarları telaffuz etmek bunlar için sıradan. ya adam ekmek almakta zorlanıyor; bunlar milyar dolarları gönderiyorlar, getiriyorlar, alıyorlar, transfer ediyorlar. Nereden bu para? Bu zenginlik nereden? Yukarıda bir avuç insan var. 76 milyon insanı sömüren bir grup var. Bu grubun sayısı fazla değil. Buraya oluk oluk paralar, oluk oluk dolarlar, oluk oluk avrolar akıyor. ve bunlar paralarını da Türkiye'de tutmuyorlar.

Size sözüm: O paraların her kuruşunu, Türkiye'ye getirmezsek namerdiz. Öyle yürüyecekler, Türkiye'yi soyacaklar, işçinin, sanayicinin alın terini alıp yurt dışına götürecekler, CHP bunu seyredecek; yemezler. Kul hakkını teslim edeceğiz. Öyle çalıp çırpacaksın, dışarıya götüreceksin, biz sesimizi çıkarmayacağız; kuruşuna kadar getireceğiz. Hiç öyle risk falan yok. Elinde iskambil kartı, oturmuş köşeye, keyfine bakıyor. Milyarlarla oynuyor. 'O kadar transfer ettim, bu kadar transfer ettim, şu kadar vurgun vurdum, şunu şu kadar dolandırdım' diye gezenler... Yüksek faizle devleti soyanlar... Bu faiz işine girecek. Diyorlardı ya 'Faiz haramdır.' Bırakın Allah aşkına, millete maval okumayı bırakın ya. En büyük faizi siz yiyorsunuz ya. En büyük faizcileri siz sırtınızda taşıyorsunuz. Bu milletin alın teriyle götürüyorsunuz bunu. Beşli çeteler... Sanıyorlar ki unuttuk. Unutmayacağız. Uyuşturucu baronları onlarla da mücadele edeceğiz. AK Parti iktidarının ekonomi politikasını bir cümleyle özetleyeyim: Zenginler daha zengin, fakirler daha fakir olacak. İzledikleri ekonomi politikasının özü bu. Meclis'e getirdikleri bütün bütçelerin özü bu. İzledikleri politikanın özü bu: Zenginler daha zengin olacak, fakirler daha fakir olacak. Fakir olacak ki ben ona ekmek vereyim, o da bana oy versin. Fakir olacak ki ben ona ufak bir şey vereyim, o bana oy versin. Yani onun iradesini nasıl satın alabilirim; bütün hesaplar bunun üzerine.

"BU KADINI BULACAĞIM"

2026 yılında yaklaşık 3 trilyon lira faiz ödediler bunlar, ödeyecekler. Faizi kime ödediler? Çiftçiye mi, işçiye mi, emekliye mi, alın teri dökene mi, esnafa mı ödediler? Hayır. Bir avuç rant yiyiciye ödediler. 3 trilyon lira ödüyorsunuz faize, bir de çıkıp milletin önüne 'Faiz haramdır' diyorsunuz.

Eğer asgari ücret açlık sınırının altında kalmışsa bu ülkede temel bir sorun var demektir. Cumhuriyet Halk Partisi bir teklif yaptı. Dedi ki: 'Ya bu çocukların büyük bir kısmını anneler besleyemiyor, mutfakta bir şey yok. Bunlara bari bir tas çorba verin okula gelirken. Çocuğun dikkati dağılmasın, çocuk beslensin okulda, arkadaşlarıyla beraber yemek yesin; bir tas çorba ya, bunu verin. Tuvalet yok, tuvalet temizliği yok. Kağıt koyun oraya, çocuğun içeceği bir su koyun oraya.' Bunu bile fazla görüyorlar. Ama rantçılara dünyanın faizini ödüyorlar. Hiç meraklanmayın sevgili anneler, sizin evlatlarınız Cumhuriyet Halk Partisinin emanetidir. Onlara bakacağız, onları besleyeceğiz, onların onurunu koruyacağız. Onlar okuldan güler yüzle, karınları doymuş olarak eve gelecekler. Size herhangi bir zahmet olmayacak. Yapacağız, yapacağız.

Sosyal medyada 85 yaşındaki bir kadın, 85 yaşında... Diyor ki: '85 yaşındayım ama çalışmak zorundayım. Çalışmazsam o gün açım.' Bunu nerede söylüyor? 21. yüzyılın Türkiye'sinde söylüyor. Nerede söylüyor? AK Parti'nin 25 yıldır iktidar olduğu bir Türkiye'de söylüyor. 'Yaşadığım yeri görsen yüreğin parça parça olur.' Bu kadını bulacağım, bulacağız bu kadını. Gideceğiz, Kadın Kolları Genel Başkanımız, evine gideceğiz, ziyaret edeceğiz. O hiç kimseye muhtaç olmamalı, hiç kimse! Hiç kimseye muhtaç... 85 yaşındaysa elini öpeceğiz, elini öpeceğiz, hayır duasını alacağız. Bunu asla unutmayalım."

MEKKE ANLAŞMASI'NA DESTEK ŞARTINI AÇIKLADI

Mekke Anlaşması'nın TBMM'ye gelmesine ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, anlaşmanın içeriğine göre tutum belirleyeceklerini belirterek, "Türkiye'nin çıkarlarına aykırı tek cümle bulursak karşı çıkarız. Biz, elbette anlaşmalar yaparız. Ama bir ülkenin çıkarı için gidip sonra bölgede daha büyük, daha derin bir çatışmaya zemin hazırlama potansiyeli olan bir anlaşmanın altına imza atmayı doğru bulmuyoruz. Özetle şunu söylüyorum: 4 madde açıklamıştık, 5'inci maddeyi de şimdi söyleyeyim: Türkiye gerçekten kendi bağımsız bölgesel güvenlik mimarisini mi kurmaktadır bu sözleşmeyle; yoksa ABD'nin Orta Doğu'daki askeri yükünün giderek daha büyük bir bölümünü bölge ülkelerine aktardığı yeni bir güvenlik mimarisinin parçası mı olmak istiyoruz, parçası yapmak istiyorlar?" dedi.

"CHP EMEKLİNİN PARTİSİDİR"

Türkiye'de ahlaki bozulma olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bu ahlaki bozulmanın da mutlaka düzelmesi lazım ve Türkiye'nin bu konuda önlem alması lazım. Namuslu, ahlaklı insanların dışlandığı, soyguncuların, vurguncuların baş taci edildiği bir süreçten geçiyoruz. Öyle olunca gençler de diyor ki bak kısa sürede köşeyi döndü, ben de gideyim bir soygun yapayım, ben de köşeyi dönüyorum. Kendisi de bunu hak olarak görüyor. Bunlar doğru değil. Ahlaklı siyaset bir tercih değildir. Ahlaklı siyaset vatandaşımızın hakkıdır. Siyasetten beklediği haktır ve bunu yapmak zorundayız. CHP alın teri dökenlerin partisidir. CHP çalışanların üretenlerin partisidir. CHP namus ve şeref sözü verip sözünden dönmeyenlerin partisidir. CHP beşli çetelerin havadan para kazananların değil, alın teri döküp helal para kazananların partisidir. CHP emperyal güçlerden destek için bizi yalnız bıraktınız diyenlerin partisi değildir. CHP emperyal güçlere karşı çıkanların partisidir. CHP kamu makamını kişisel çıkan için kullananlıkların partisi değildir. Kamu makamını halka hizmet etmek isteyenlerin partisidir. CHP vurguncuların değil, şoförlerin, şoförlerin, çiftçilerin, tır şoförlerin, emek harcayanların partisidir. CHP vurguncuların, borsa vurguncuların partisi değil. Staj mağdurlarının partisidir. İşçinin, emeklinin partisidir. CHP Mustafa Kemal'in dediği gibi her fabrika bir kaledir diyenlerin partisidir. CHP haramilerin düzenine karşı çıkan partidir. Onun için diyoruz ki CHP biraz da kimsesizlerin kimsesi olan bir partidir."

HALK TV SORUSUNA YANIT

Grup toplantısının ardından çıkışta gazetecilerin Halk TV'ye kayyum atanmasını sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Medya özgürlüğünü savunuyoru." yanıtını verdi.

BAKIRHAN İLE TOKALAŞTI

Konuşma yapmak için grup salonuna giden Kılıçdaroğlu, grup toplantısından çıkan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile karşılaştı. Tokalaşan ikili kısa süre sohbet etti.

ODANIN ÖNÜNE ŞERİT ÇEKİLDİ

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki odasının tam karşısında odası bulunan YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Kılıçdaroğlu'nun odasındaki yoğunluk nedeniyle, odasının önüne şerit çektirdi.

(SON)

Kaynak: ANKA