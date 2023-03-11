Kılıçdaroğlu, Afşin'de Depremzedelere Seslendi: "Mayıs'ın 14'üne Hazırlanın.

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde vatandaşlara; “Gerçekten de bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunlarını çözeceğiz. El birliği ile çözeceğiz. Mayıs’ın 14’üne hazırlanın. İnşallah göreceksiniz, yeni bir anlayışı egemen kılacağız. Yani zihniyeti değiştireceğiz” dedi.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN – Kamera: FURKAN ERDEM

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde vatandaşlara; "Gerçekten de bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunlarını çözeceğiz. El birliği ile çözeceğiz. Mayıs'ın 14'üne hazırlanın. İnşallah göreceksiniz, yeni bir anlayışı egemen kılacağız. Yani zihniyeti değiştireceğiz" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, kendisini karşılayan yurttaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Acınızı biliyorum. Büyük acılar yaşadınız. Hepinize geçmiş olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Şundan emin olun. Bu bölgenin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mansur Başkan, bütün ekibiyle yanınızda olacak. Diğer il ve ilçelerde de belediye başkanlarımız yanınızda olacak. Gerçekten de bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunlarını çözeceğiz. El birliği ile çözeceğiz. Ayın 14'üne hazırlanın. Mayıs'ın 14'üne hazırlanın. İnşallah göreceksiniz, yeni bir anlayışı egemen kılacağız. Yani zihniyeti değiştireceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Bu ülkede herkes huzur içinde yaşayacak. Bundan emin olmanızı isterim. Yeni bir anlayış, yeni bir zihniyet. Yeni bir kucaklaşma anlayışı… Hiç kimsenin ötekileştirilmediği; herkesin kendi evinde, sokağında, mahallesinde, ülkesinde huzur içinde yaşadığı güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz."