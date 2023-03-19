Keşan'da deprem bölgesinde görev yapan madencilere onur belgesi verildi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilin etkileyen depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan maden işçilerine onur belgesi verdi.

Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen programda, maden işçilerinin deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldığını hatırlattı.

Keşan'ın da deprem kuşağında yer aldığını ifade eden Helvacıoğlu, "Olası bir depremde yapı stokumuzun yüzde 60'ı yıkılabilir. Konutlarımızın çoğu 2000 yılından önce yapılmış. Yaşadığımız kötü olayda çok önemli bir birliktelik örneği gösterdik. Toplum olarak her zaman el ele vermeliyiz. Bir arada olmazsak hiçbir konuda başarı gelmez. İleride bir afet organizasyonuna da madencilerimizi davet ederek, tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz." dedi.

Madencilerin arama kurtarma tecrübelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Helvacıoğlu, yaşanılan son depremde madencilerin bir çok canı kurtardığını söyledi.

Konuşmanın ardından Helvacıoğlu, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan maden işçilerine onur belgesi takdim etti.