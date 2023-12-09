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Keşan Belediyesi Personeline e-Belediye Bilgi Sistemi Hakkında Seminer Verildi

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Keşan Belediyesi personeline İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen e-Belediye Bilgi Sistemi hakkında seminer verildi. Seminerde, teknolojiyi vatandaş odaklı hizmette en etkin şekilde kullanmak amacıyla personele sunum yapıldı. Belediye Başkanı Helvacıoğlu da seminere katılarak çalışma hakkında bilgi aldı.

Keşan Belediyesi personeline İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen e-Belediye Bilgi Sistemi hakkında seminer verildi.

Belediyeden düzenlenen seminerde, teknolojiyi vatandaş odaklı hizmette en etkin şekilde kullanmak amacıyla personele sunum yapıldı.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu da seminere katılarak çalışma hakkında bilgi aldı.

Helvacıoğlu, Edirne'de ilk olacak çalışmalar kapsamında vatandaşlara güncel, hızlı ve şeffaf hizmet vermeyi amaçladıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği e-Belediye Bilgi Sistemi hakkında Keşan Belediyesi personellerine yönelik seminer verildiğini ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Keşan Belediyesi için devrim niteliğinde bir dönüşüm olacak. Hizmetlerimizi e-Devlet Kapısı'na taşıyarak, hızlı hizmet sunma ve yönetme imkanı yakalıyoruz. Vatandaşlarımız artık ödemelerini belediyemize gelmeden farklı programlarda üyelik açmadan e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Kurumlar arası iş birliğimizi kuvvetlendirerek ihtiyaç duyulan tüm bilgilere tek noktadan ulaşabileceğimiz uygulama ile kaynak ve zaman tasarrufu sağlayacağız. Tüm hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum."

Tekin'den Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesaj yayımladı.

Tekin, mesajında, İslam coğrafyasında yaşanan ağır hak ihlallerinin politik nedenlerle göz ardı edildiğini bunun en yakın örneğinin Filistin'de olduğunu belirtti.

Müslümanlar birbirlerine düşürülerek onların maddi ve manevi kaynaklarının sömürüldüğünü ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki İslam ülkeleri yönetimleri de onların hareket edebileceği alanı sonuna kadar açtı. Yönetimlere düşen bunları hakkı korumaktır. Bunların korunmasında kimsenin ırkı, dini sorulmaz. Ancak günümüz dünyasında güçlü olanlar adeta 'ben güçlüyüm, istediğime hak verir, istediğimden de alırım' diyorlar. Bunun en son örneği ise Filistin'de yaşananlardır. Milli Görüş lideri merhum Erbakan hocamız, yarım asır 'adil düzen' diye üzerinde durduğu işte bu idi. Bu haklar gereği gibi korunmadıkça ne adalet, ne barış, ne de huzur sağlanamaz."

Kaynak: AA / Güncel

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