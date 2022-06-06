Keşan Belediye Spor Kulübü'nün basketbol serüveni başladı - Haberler

Keşan Belediyesi tarafından düzenlenen Keşan Atatürk Spor Salonu'nda, Edirne M&M Basketbol GSK takımı ile dostluk maçında karşı karşıya gelen Keşan Belediye Spor Kulübü Basketbol takımı, çok kısa süredir birlikte oynamalarına karşın; mücadeleleri, azmi ve yetenekleri ile göz doldurdu.

Saat 20.30'da başlayan maçı; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Keşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Çimen, Keşan Spor Kulübü Başkanı ve Keşan Belediye Meclisi Üyesi Nehir Gergin ile çok sayıda basketbolsever izledi.

Maç sonrası konuşan ve rakip takıma çiçek takdim eden Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Dostluk maçında Edirne kulübü ile karşı karşıya geldik. Keşan olarak basketbolu ne kadar özlediğimizi fark ettik. Takımımızla Keşan'da basketbol ve sporun meşalesini yaktık. Keşan Belediye Spor Kulübümüze belediye olarak güzel bir öncülük yapıyoruz. Dönemimizde Keşan'a sportif yatırım anlamında kazanımlar sağlamaya çalıştık. Keşan Atatürk Stadımız, semt sahalarımızla güzel bir spor altyapısı işine girdik, pandemi sürecini en iyi şekilde değerlendirdik. Keşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Vedat Çimen hem bizden önce hem de bizimle beraber Keşan'ımızda sporumuzun gelişmesi için çok mücadele etti. Keşan Belediye Spor Kulübü Basketbol Takımı olarak önce Bölgesel Lig sonra da 2. lige çıkma hedefiyle çok çalışmaya söz veriyoruz. Keşan'ımız için hayırlı olsun. Dostluk maçımızda bize destek olan Edirne Kulübümüze ve yöneticileri ile sporculara teşekkür ediyoruz. Allah yolumuzu açık etsin." dedi.

Helvacıoğlu, Keşan Belediye Spor Kulübü Basketbol Takımı oyuncularına da çok kısa zamandır birlikte çalışmalarına rağmen büyük bir özveriyle güzel ve keyifli bir maç ortaya koydukları için Keşan Belediyesi, Keşan'ımız ve basketbol camiası adına teşekkür etti.

Mustafa Helvacıoğlu, salona gelerek maçı izleyen basketbolseverlere de ayrıca teşekkür etti.

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