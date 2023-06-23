Kepez Belediyesi Kurban Bayramı öncesi gıda imalathanelerini denetledi

Kepez Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi gıda imalathanelerini denetledi. Zabıta ekipleri, özellikle vatandaşların geleneksel bayram ikramı olan tatlı ve şeker ile unlu mamul imalathane ve satış noktalarında denetim yaptı.

Kepez Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi gıda imalathanelerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri her bayram öncesinde olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde de fırın, pastane, tatlı imalatı ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimleri artırdı.

Zabıta ekipleri, özellikle vatandaşların geleneksel bayram ikramı olan tatlı ve şeker ile unlu mamul imalathane ve satış noktalarında denetim yaptı.

Denetimlerde, temizlik ve hijyen kuralları, personelin kişisel bakımı, ürünlerin son kullanım tarihleri, gramaj ve saklama koşullarına bakıldı.

Kurallara uymayan iş yerlerini uyaran ekipler, müşteri memnuniyetini ön planda tutan işletmecilere de teşekkür etti.