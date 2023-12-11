Kazancı Holding ve ISUBÜ, çevre ve yaban hayatı projelerinde iş birliği yapacak

Kazancı Holding, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile imzaladığı protokol kapsamında çevre, doğa ve yaban hayatı eğitim-araştırma projelerinde iş birliği yapacak. Protokol sayesinde Anadolu parsının korunması ve bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda faaliyetlerine aralıksız devam eden Kazancı Holding, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) ile imzaladığı protokol kapsamında "çevre, doğa ve yaban hayatı eğitim-araştırma" projelerinde iş birliği yapacak.

Kazancı Holding açıklamasına göre, Türkiye'ye örnek bir üniversite-kuruluş iş birliği oluşturulması amacıyla imzalanan ve beş yıl geçerli olacak protokol sayesinde, Türkiye'de nesli tükendiği düşünülen Anadolu parsının korunması ve halk tarafından konunun öneminin ve bilinirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Kazancı Holding Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Grup Müdürü Betül Işıklar, Türkiye'de nesli tükenen bazı hayvan türlerinin korunması için uzun yıllardır çalışmalar yaptıklarını ve faaliyetlerini sürdürdükleri diğer ülkelerde de biyoçeşitlilik başlığı altında farklı projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Kazancı Holding olarak gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak için Aksa 2030 Global Stratejilerinin odak noktalarından birini sürdürülebilirlik olarak belirlediklerini belirten Işıklar, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan özellikle iklim eylemi, erişilebilir ve temiz enerji, sorumlu tüketim ve üretim, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar amaçlarını faaliyetlerimizi yönlendiren öncelikli alanlarımız olarak seçtik. Tüm bu öncelikleri kapsayan projeler oluşturmaya önem veriyoruz. Sürdürülebilirlik kapsamında karasal yaşamı desteklemek amacıyla 2015 yılından bugüne birçok biyoçeşitlilik projesi gerçekleştirdik. Doğanın ve nesli tehlikede olan hayvanların korunması amacıyla yola çıktığımız projelerimizde, dağ ceylanlarının, çizgili sırtlanların ve kızıl geyiklerin ekolojisinin belirlenmesinin yanında Türkiye'de yaşayan boz ayıların ve vaşak varlığının korunmasına yönelik çalışmalar yürüttük."

Işıklar, "Anadolu'da son olarak 50 yıl önce gözlemlenen parsların, 2019 yılında Antalya'daki varlığına dair bilimsel kayıtların ortaya çıkması ve bu konuda atılan adımlar, ülkemizdeki biyoçeşitliliğin korunması adına bizi oldukça umutlandırdı. Holdingimizin çevikliği ve güçlü olmasını pars ile özdeşleştirdik ve bu bizi daha da heyecanlandırdı. Parsların, Anadolu'daki varlığının ve ülkemizdeki biyoçeşitliliğin korunması konusunda atmayı planladığımız adımları, uzunca bir süredir bu proje üzerinde çalışan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal ise şunları aktardı:

"Kazancı Holding'den Anadolu parsı projesi kapsamında birlikte çalışabileceğimizin teklifini aldık. Her iki tarafın da proje kapsamındaki heyecanını görüyoruz. Anadolu parsının Anadolu'da yayılışı, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve korunmasıyla ilgili projeleri ve yaban hayatı çalışmalarını birlikte yürütmek için yola çıktık. Bu yolculuk, uzun bir yolculuğa dönüşecektir. Bu uzun yolculuğumuzda beraber hareket etmek için Kazancı Holding'in değerli temsilcileri ile bir araya geldik. Bundan sonra yapacağımız görüşmeler ile kurumumuz adına bizim neler yapmak istediğimizi, hangi durumda olduğumuzu ve geleceğe dönük projeksiyonlarımızı kendilerine sunacağız. Bu protokol ile ikili iş birliklerimizi çeşitli alanlarda artırma yönünde bir çalışma yürüteceğimizi düşünüyorum. Protokolün, her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum."