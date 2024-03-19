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Kayseri OSB Yöneticileri Zimmet ve Sahtecilik Suçlamalarıyla Yargılanıyor

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi eski yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan ve 6 yönetici, zimmet ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçlarından yargılanmaya devam ediyor. Duruşmaya sanıklar katılmazken, mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin ( Osb ) eski yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan ile 6 yöneticinin, "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar katılmadı, tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca Nursaçan ve 6 eski OSB yöneticisi hakkında "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, hakkındaki soruşturma nedeniyle Nursaçan'ı 15 Ekim 2021'de görevinden uzaklaştırmıştı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, duruşma savcısı önceki celsede verdiği mütalaasında, sanıklar Nursaçan ve A.Y'nin "resmi belgede sahtecilik", Nursaçan, A.Y. ve A.Ö'nün "zimmet", Nursaçan, Ş.Ö, Ö.B, S.A, S.S, A.Y. ve A.Ö'nün "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından cezalandırılmasını istemişti.

Kaynak: AA / Güncel

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