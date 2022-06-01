Kayseri'den kısa kısa - Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen Necip Fazıl Kısakürek Şiir Okuma Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen ödül törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, Ege Üniversitesi'ndeki öğrenim sürecinde Necip Fazıl Kısakürek ile iç içe olduklarını belirtti.

Kısakürek'in gerek edebi yazıları gerek şiirleriyle heyecan verdiğini ifade eden Büyükkılıç, şiir yarışmasıyla gençlerin şairi tanımasını amaçladıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Büyükkılıç, Necip Fazıl Kısakürek'in "Zindandan Mehmed'e Mektup" şiirinin son dizelerini seslendirdi.

Doğu Türkistanlılardan MHP'ye ziyaret

Kayseri'de yaşayan Doğu Türkistanlılar, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak'ı ziyaret etti.

Misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten İncetoprak, "Sizler bizim soydaşlarımız ve kardeşimizsiniz. Yaşadığınız sıkıntıları kalbimizde hissediyoruz. Bilge liderimiz, genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli de Uygur Türkleri'nin hüznünü yüreğinde hissettiğini ifade etti. Sayın genel başkanımızın sizlere çok selamları var." ifadelerini kullandı.

Uygur Türkleri, İncetoprak'a Doğu Türkistan'a özgü şapka hediye etti.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin proje başarısı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) TÜBİTAK öğrenci projelerinde vakıf üniversiteleri arasında Türkiye ikincisi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" 2021/2 dönemi kapsamında yapılan başvuruların sonuçları açıklandı.

Bu sonuçlara göre, NNYÜ öğrencilerinin 20 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Üniversitelerin öğrenci sayıları dikkate alındığında, NNYÜ ülkemizdeki vakıf üniversiteleri arasında desteklenen projeler açısından Türkiye ikincisi, hem vakıf hem de devlet üniversiteleri arasında ise Türkiye dördüncüsü oldu.

NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, desteklenen projelerin makine, teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı gibi giderlerinin TÜBİTAK tarafından hibe edileceğini belirterek, projeleri kabul edilen öğrencileri ve danışman akademisyenleri tebrik etti.

Kocasinan Belediyesinden çocuklar için yaz programı

Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Kocasinan Akademi'nin spor, kültür ve sanat alanlarında hazırladığı yaz kursları başlıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada, ilçenin geleceğinin eğitimle şekilleneceği bilinciyle yaz kurslarına ağırlık verdiklerini, geleceğin teminatı çocukları sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle desteklediklerini aktardı.

Öğrencilerin tatil boyunca eğlenerek, sosyalleşerek öğrenmeye devam edecekleri bir yaz programı hazırladıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi, Çocuk Kulübü ve semt konağı tesislerinde 8-14 yaş arası çocuklar için basketbol, voleybol, gitar, bağlama, keman, futbol, boks, tekvando, okçuluk, müzik, tiyatro ve resim gibi kurslar açılacağını bildirdi.

Kurs kayıtları 10 Haziran'a kadar sürecek.