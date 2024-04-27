Kayseri'de Otomobilde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir kişi otomobilde başından silahla vurulmuş bulundu. Jandarma ekipleri, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir kişi otomobilde başından silahla vurulmuş bulundu.
Jandarma ekipleri, kırsal Kazancık Mahallesi'nde arazide park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, otomobildeki S.B'nin, başından tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından S.B'nin cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.