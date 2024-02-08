Kayseri'de KESOB ErVa Spor Kulübü Açıldı
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KESOB ErVa Spor Kulübü Açılış Töreni'ne katıldı. Vali Çiçek, projeye destek verenlere teşekkür etti.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ErVa Spor Kulübü Açılış Töreni'ne katıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşen KESOB ErVa Spor Kulübü'nün açılışında konuşan Vali Çiçek, proje kapsamında 19'uncu spor kulübünü açtıklarını belirtti.
Çiçek, projeye başından beri destek veren Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve KESOB Başkanı Şeyhi Odakır'a teşekkür etti.
Başkan Büyükkılıç ise İldem Sosyal Yaşam Merkezi'nin inşaatında sona yaklaşıldığının müjdesini verdi.
Konuşmaların ardından gençler spor gösterisi yaptı.
Yapılan duanın ardından kurdele kesilerek KESOB ErVa Spor Kulübünün açılışı gerçekleştirildi.