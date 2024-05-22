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Kayseri'de Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği 2 Ayda 278 Vatandaşa Hizmet Verdi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nin 2 ayda 278 vatandaşa hizmet verdiğini açıkladı. Kırsal mahallelerdeki vatandaşlara ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan klinik, yüzlerce kilometre yol kat ederek hizmet ulaştırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nin 2 ayda 278 vatandaşa hizmet verdiği açıkladı.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından ekonomik ömrünü tamamlamış otobüsün Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'ne dönüştürüldüğü proje ile kırsal mahallelerdeki vatandaşlara ağız ve diş sağlığı hizmeti verildiğini belirtti.

Kırsal mahallelerdeki vatandaşlara hizmetlerin ulaşması noktasında yüzlerce kilometre yol kat edildiğini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Aracımız kırsal mahallelerde Develi'den İncesu'ya, Bünyan'dan Felahiye'ye kadar 2 ayda 1617 kilometre yol yaptı. Kırsal mahallelerdeki vatandaşlarımıza altyapı, tarım ve hayvancılık destekleri ve sosyal donatılarımızın yanında bir de ağız ve diş sağlığı noktasında hizmet ulaştırma düşüncesi ile yollara düşen otobüsümüz ve içerisindeki fedakar sağlık personelimiz, vatandaşlarımıza tek tek ulaşıyor. Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, 2 ayda 278 vatandaşa hizmet verdi. Kendilerine teşekkür edip kolaylıklar dilerken, vatandaşlarımıza şifalar temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Memduh Büyükkılıç Diş Sağlığı Kayseri Sağlık Güncel Haberler

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