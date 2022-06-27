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Kayseri'de eşi ile üvey kızını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

AA - Murat Asil - Güncel
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Kayseri'de eşi ile üvey kızını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Kayseri'de eşi ile 2 yaşındaki üvey kızını bıçakla öldürüp, intihar girişiminde bulunan sanık, hakim karşısına çıktı.

Kayseri'de eşi ile 2 yaşındaki üvey kızını bıçakla öldürüp, intihar girişiminde bulunan sanık, hakim karşısına çıktı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanık K.D, maktulün ailesi, eski eşi O.S. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu.

Duruşmada söz verilen sanık K.D. "Eşimin eski eşiyle konuşmalarını gördüm. Neden, onunla görüştüğünü sordum. 'Çocuğu götüreceğim.' dedi. Tartıştık. 'İzin vermezsen, seninle boşanırım. Polisi ararım' dedi. Bana sürekli hakaret etti. Evden gitmek istedi. Ben de engel olmak için bıçağımı çıkardım. Kesinlikle amacım ona ve kızına zarar vermek değildi." ifadelerini kullandı.

Üvey çocuğunu kasıtlı bıçaklamadığını iddia eden K.D. annesinin kucağındayken bıçak darbesi geldiğini söyledi.

Eski karısının ve çocuğunun bıçakladığı haberini polisten öğrendiğini belirten O.S, K.D'nin çocuğunu bilerek öldürdüğünü iddia ederek ceza almasını talep etti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan K.D, tartıştığı eşi Hörmet D. (20) ile 2 yaşındaki üvey kızı Yasemin N.S'yi bıçaklayarak öldürmüş, aynı bıçakla intihara kalkışmıştı. K.D. Kayseri Şehir Hastanesindeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

AA / Murat Asil - Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri Güncel Haberler

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