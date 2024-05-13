Kayseri'de Bir Ortaokulda Kütüphane Açılışı Gerçekleştirildi

Kayseri'de Gedik Yatırım'ın sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiği "Bir kitap bin dünya" projesi ile bir ortaokulda kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

Melikgazi Bahçelievler Ortaokulu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlyas Yılmaz, kütüphanenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, çocukların yarının gençleri olduğunu ifade etti.

Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yönetici (CEO) Onur Topaç da çalışmadan kimsenin başarılı olamayacağını dile getirdi.

Topaç, daha fazla kütüphane yapmak istediklerini belirterek, "Kütüphaneler değerlidir. Birlikte bir kitap veya fikir hakkında konuşmanız ileride çalışma hayatınızda sizi geliştirecektir. İnsan ilişkisine önem verin. Kitapları okuyun ve doğru bilgiyi öğrenin. Sosyal medya ve benzeri yerlerde yanlış bilgilere denk gelebilirsiniz. Bunun önüne geçmenin tek yolu güzel yazılmış kitaplardandır. Bizim bu üçüncü kütüphanemiz." dedi.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri yeni yapılan kütüphaneyi gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.