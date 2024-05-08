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Kaymakam Abdullah Yüksel, öğrencilerin ebru sanatı sergisini ziyaret etti

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Kaymakam Abdullah Yüksel, Belen Ortaokulu'nda öğrenciler tarafından açılan ebru sanatı sergisini ziyaret etti. Sergide yer alan resimleri inceleyen Yüksel, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Hani Kaymakamı Abdullah Yüksel, ortaokul öğrencileri tarafından ebru sanatıyla hazırlanan resimlerin yer aldığı sergiyi ziyaret etti.

Kaymakam Yüksel, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya ile Belen Ortaokulu'nda öğrenciler tarafından açılan sergiyi gezdi.

Sergide yer alan resimleri inceleyen Yüksel, serginin açılmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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