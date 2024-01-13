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Kastamonu'da Yoğun Kar Yağışı

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Kastamonu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı ilçelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kentte kar yağışı, özellikle Ağlı ve Küre ilçeleri ile Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda yoğunlaştı. Kar yağışının yanı sıra soğuk havanın da etkili olmasıyla yer yer buzlanma meydana geldi.

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı ilçelerin yüksek kesimlerinde Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışının sürdüğü Ağlı ve Küre ilçelerinde ekipler, kapalı köy yollarının açılması için yoğun çaba sarf ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Ilgaz Dağı Kastamonu Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

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