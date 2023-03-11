Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı

KASTAMONU'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan başlatılan soruşturmada, 4 aylık teknik ve fiziki takip ile şüpheliler tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Şube Müdürlüğü ile İnebolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabaha karşı 'Yıldırım Operasyonu' düzenlendi. İnebolu ilçesinde 40, Kastamonu merkezde 17 adres olmak üzere il genelinde 57 adrese 426 personel, 5 narkotik arama köpeği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 50 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.