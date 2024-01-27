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Kastamonu'da 3. Yayla Kış Festivali Başladı

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Kastamonu'nun Araç ilçesinde düzenlenen 3. Yayla Kış Festivali başladı. Festivalde off-road yarışları, halk oyunları gösterileri ve iglo yapımı gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Kastamonu'nun turizm potansiyeli hakkında konuşan yetkililer, festivalin ilçenin gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 3. Yayla Kış Festivali başladı.

Gölcük ve Fındıklı yaylalarının bulunduğu alanda festival ateşinin yakılmasıyla başlayan programda kampçılar, karavancılar, off-road ekipleri ve vatandaşların katılımıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Off-road ve halk oyunları gösterilerinin düzenlendiği festivalde, yarışmalara katılanlar keyifli vakit geçirdi.

Programda Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri tarafından yapılan iglolar da vatandaşlardan ilgi gördü.

Kastamonu Vali Yardımcısı Çetin Kılınç, yaptığı konuşmada, festivale katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Kastamonu'nun turizm potansiyelinin oldukça zengin olduğunu ifade eden Kılınç, "Baktığımız zaman Kastamonu'nun kış, deniz, tabiat ve tarih turizmi açısından büyük potansiyeli var. Henüz bu potansiyeli değerlendirebilmiş değil. Bu tür çabalar bu açıdan önemli. Çok kıymetli gördüğüm kış turizmi faaliyetini gerçekleştiren başta belediyemiz olmak üzere emeği geçen kuruluşları ve kişileri kutluyorum." dedi.

Araç Kaymakamı Emin Cevat Tutar ise festivalin her geçen yıl daha da geliştiğini söyleyerek "Belki ulusal, uluslararası çapta takip edilen güzel bir festival olacak. İlçemizi geliştirmek için bu gibi organizasyonları ihtiyacımız var." diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen ise üniversitelerinin ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisas üniversitesi olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklere çok önem verdiklerini anlatan Sökmen, "Bu etkinliğin ana paydaşlarından birisi olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu artık geleneksel hale geldi." ifadelerini kullandı.

Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya ise festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Festivalin geleneksel hale geldiğini anlatan Sarıkaya, "Bu etkinliği başarı ile sonuçlandırdıktan sonra önümüzdeki yıl daha güçlü bir şekilde kutlayacağız." dedi.

Festival çeşitli etkinliklerin ardından yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Gölcük Festival Kültür Turizm Güncel Haberler

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