Kartal'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

KARTAL, D-100 Karayolu'nda hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Kartal D-100 Karayolu Topselvi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, B.Y.'nin kullandığı 34 HLC 864 plakalı motosiklet Kadıköy istikametine seyir halindeyken, yan yoldan D-100 karayoluna giren 34 CVY 692 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet metrelerce sürüklenirken, sürücüsü B.Y. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü ambulansla Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan hafif ticari araç ile motosiklet çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü B.Y.'nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri hafif ticari araç sürücüsünü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.