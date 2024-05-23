Kars'ta sağanak sonrası dolu etkili oldu
Kars'ta sağanak yağışın ardından dolu yağdı. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler araçlarını doludan korumak için önlem aldı. Ağaç dalları kırıldı ve su birikintileri oluştu.
Kars'ta sağanak sonrası dolu etkili oldu.
Kentte sağanağın ardından dolu yağdı.
Aniden bastıran ve şiddetini artıran dolu nedeniyle sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Bazı sürücüler, araçlarının üzerini battaniye ve kartonla örterek doludan korumaya çalıştı.
Seyir halindeki sürücüler ise araçlarını en yakın akaryakıt istasyonlarındaki çatı altlarına çekti.
Dolu nedeniyle ağaç dalları kırıldı, bazı noktalarda su birikintileri oluştu.