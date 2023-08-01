Kars'ta otobüs kazasında hayatını kaybeden kişi toprağa verildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Sultan Hamit Ayrım (58) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Erzurum- Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişinde 2 gün önce sabah saatlerinde şarampole devrilen otobüste hayatını kaybeden Ayrım için Kars'taki Sahib-uz Zaman Kamer Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kırıkkale'deki asker oğlunu kışlada ziyaret ettikten sonra dönüş yolcuğunda geçirdiği kazada hayatını kaybeden Ayrım, cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cenazeye, Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, Ayrım'ın akrabası AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Vali Yardımcıları Ramazan Taşkın ve Muhammed Enes Çıkrık, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bursa-Kars seferini yapan Turgut Reis firmasına ait Murat Y. idaresindeki 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, 2 gün önce Erzurum-Kars kara yolunda şarampole devrilmiş, kazada 8 kişi ölmüş, 22 kişi de yaralanmıştı.