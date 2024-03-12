Kars'ta Gümrük Kaçağı Otomobil Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kars'ta yapılan operasyonda gümrük kaçağı bir otomobil ele geçirildi ve 1'i Gürcistan uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Otomobil, Kars Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.
Kars'ta gümrük kaçağı bir otomobil el geçirildi, 1'i Gürcistan uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selim ilçesinde kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Polis ekiplerince daha önce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 1 otomobil ele geçirildi.
Operasyonda 1'i Gürcistan uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
El konulan otomobil, Kars Gümrük Müdürlüğüne teslim edilirken şüphelilerin de emniyetteki işlemleri sürüyor.