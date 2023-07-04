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Kars'ta caddeler göle döndü

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Kars'ta sağanak yağmur sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Vatandaşların işyerlerinin bodrumuna su doldu. Meteoroloji'nin sağanak yağmur uyarısı yaptığı Kars'ta öğlenden sonra etkili olan sağanak yağmur ve dolu hayatı durma noktasına getirdi. Sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirirken, doludan kaçan vatandaşlar, araçlarını petrol istasyonlarına çekerek dolu yağışının durmasını bekledi. İnönü Caddesi'nde ise sağanak yağmur sonrası kanalizasyon şebekesi tıkandı, kanalizasyon bacalarından su dışarıya su çıktı. Sağanak yağmurdan en çok vatandaşlar ve iş yeri sahipleri etkilendi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanırken, işyerlerinin bodrum katlarına su doldu. Yüksek kesimlerde etkili olan dolu ise ekili arazilere zarar verdi. Kars'ta sağanak yağmur aralıklarla devam ediyor.

Kars'ta caddeler göle döndü

KARS - Kars'ta sağanak yağmur sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Vatandaşların işyerlerinin bodrumuna su doldu.

Meteoroloji'nin sağanak yağmur uyarısı yaptığı Kars'ta öğlenden sonra etkili olan sağanak yağmur ve dolu hayatı durma noktasına getirdi. Sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirirken, doludan kaçan vatandaşlar, araçlarını petrol istasyonlarına çekerek dolu yağışının durmasını bekledi.

İnönü Caddesi'nde ise sağanak yağmur sonrası kanalizasyon şebekesi tıkandı, kanalizasyon bacalarından su dışarıya su çıktı. Sağanak yağmurdan en çok vatandaşlar ve iş yeri sahipleri etkilendi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanırken, işyerlerinin bodrum katlarına su doldu. Yüksek kesimlerde etkili olan dolu ise ekili arazilere zarar verdi. Kars'ta sağanak yağmur aralıklarla devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Güncel

Kars Güncel Haberler

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