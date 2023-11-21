Kars'ta Aranan 5 Kişi Yakalandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kars'ta haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan her yerde aranan 5 kişi polis tarafından yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan T.A ., kasten yaralama suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası bulunan E.A., hakaret suçundan aranması bulunan M.K., halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içindeki eşya hakkında hırsızlık suçundan aranması bulunan M.A. ve kişilerin huzur ve sükünunu bozma, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçlarından 4 aranma kaydı bulunan O.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS