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Karlıova ilçesinde deprem riski nedeniyle kız yurdu ve okul boşaltıldı

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Karlıova ilçesinde deprem riski taşıyan yapılar tespit edildi. Hacılar İlkokulu yıkılacak, Karlıova Anadolu Lisesi Kız Yurdu güçlendirilecek. Öğrenciler başka yerlere nakledildi.

Karlıova ilçesinde deprem açısından riskli olduğu belirlenen kız yurdu ve 1 okul boşaltıldı, öğrencilerle başka yere nakledildi.

İlçede depreme dayanıksız yapıların tespit edilmesi için Fırat Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesindeki uzmanlar tarafından yapılan çalışma sonucu Hacılar İlkokulu binasının yıkılmasına, Karlıova Anadolu Lisesi Kız Yurduna ise güçlendirme kararı verildi.

Boşaltılan yapılardaki öğrenciler başka okula ve yurda nakledildi.

Karlıova Anadolu Lisesi Kız Yurdu, güçlendirme kapsamında kolonları büyütülecek ve bazı duvarlara perde beton yapılacak.

Hacılar İlkokulu'nun ise önümüzdeki günlerde yıkılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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