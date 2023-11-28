Kargo firmasında 40 kilogram esrar ele geçirildi

Kargo firmasında yaklaşık 40 kilogram esrar ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Yurtiçi kargo firmasına yönelik polis operasyonunda 39 kilo 695 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekipler tarafından Buca ilçesinde bulunan Yurtiçi kargo firmasının şubesine yönelik operasyonda 39 kilo 695 gram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi.