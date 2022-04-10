Karatay'ın yeni aşevi inşaatı devam ediyor

Karatay Belediyesi'nin Türk Kızılayı işbirliğiyle hayata geçirdiği Yeni Aşevinin inşaatı devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, proje tamamlandığında günde en az 2 bin 500 ihtiyaç sahibine sıcak yemek hizmeti sunulacağı belirtildi.

Karatay Yeni Aşevi binası, 3 bin metrekarelik alana inşa edildiği aktarılan açıklamada, "8 milyon 700 bin liraya mal edilecek aşevi projesinde yemekhane, 5 adet sebze, meyve ve bakliyat deposu, kesimhane, soğuk hava deposu, dağıtım reyonları, idari bürolar ve toplantı salonu bulunacak." ifadesine yer verildi.

Görüşlerine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, şunları kaydetti:

"Karatay Belediyesi olarak zengin medeniyetimizin en önemli unsurlarından birisi aşevi kültürünü yaşatmak ve desteklemek amacıyla ilçemizde yeni bir projeyi hayata geçirdik. Bu amaçla, geçtiğimiz aylarda Kızılay işbirliğiyle Hacıveyiszade Mahallemizde projemizin temelini atarak yeni aşevimizin inşaatına başladık. İnşaat hızla ilerliyor. Bu projenin maddi yönünden çok, manevi boyutunu önemsiyoruz. Sosyal belediyeciliğin en kıymetli yönlerinden birisi olan aşevi projesi kapsamında bize düşen sorumluluğu yerine getirerek hizmet zincirimize yeni bir halkayı ekliyoruz. Günde en az 2 bin 500, acil durumlarda ise 10 bin kişiye kadar hizmet verebilme kapasitesine sahip projemizin Konya'mıza, Karatay'ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."