Karamürsel'de Hafif Ticari Araç Tarım Aracına Çarptı
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir hafif ticari araç, pat pat olarak bilinen tarım aracına çarptı. Kazada tarım aracının sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı "pat pat" denilen tarım aracının sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
D-130 kara yolu Yalova istikameti Ereğli Mahallesi mevkisinde M.G. (29) idaresindeki 34 GA 1535 plakalı hafif ticari araç, H.C. yönetimindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracına arkadan çarptı.
Kazada yaralanan H.C, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hafif ticari araç sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan Yalova istikametindeki trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.???????