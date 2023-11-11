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Karamürsel'de Hafif Ticari Araç Tarım Aracına Çarptı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir hafif ticari araç, pat pat olarak bilinen tarım aracına çarptı. Kazada tarım aracının sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.