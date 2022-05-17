Karaman'da bir kişi arkadaşının elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı - Haberler

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Karaman'da bir kişi arkadaşının elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı

AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman'da bir kişi arkadaşının elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı

Karaman'da bir kişi, ziyarete geldiği arkadaşının elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da bir kişi, ziyarete geldiği arkadaşının elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre Tansu K. (36), Ahi Osman Mahallesi, 41 Sokak'taki arkadaşı Mehmet K'ye ait kasap dükkanına geldi. Arkadaşlar burada konuşurken Mehmet K'nin elindeki tabanca yanlışlıkla ateş aldı. Tansu K, tabancadan çıkan kurşunla bacağından yaralandı.

Yaralı Tansu K, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet K ise polis tarafından gözaltına alındı.

Yaralı Tansu K'nin, hastanedeki ilk ifadesinde, arkadaşını ziyarete gittiğini, bu sırada arkadaşının elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu bacağından yaralandığını söylediği öğrenildi.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Karaman, Silah, Güncel, Haberler

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