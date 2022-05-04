Karaismailoğlu: "Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmaya, yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz"

VAKFIKEBİR, TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve partililerin görüntüsü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Vakfıkebir'de parti teşkilatı ve muhtarlar ile bir araya geldi.