Karaismailoğlu: "Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmaya, yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz"
AA - Hamza Önder Kuloğlu - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve partililerin görüntüsü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Vakfıkebir'de parti teşkilatı ve muhtarlar ile bir araya geldi.
VAKFIKEBİR, TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve partililerin görüntüsü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Vakfıkebir'de parti teşkilatı ve muhtarlar ile bir araya geldi.
AA / Hamza Önder Kuloğlu - Güncel