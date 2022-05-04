Karaismailoğlu: "Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmaya, yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz" - Haberler

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Karaismailoğlu: "Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmaya, yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz"

AA - Hamza Önder Kuloğlu - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve partililerin görüntüsü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Vakfıkebir'de parti teşkilatı ve muhtarlar ile bir araya geldi.

VAKFIKEBİR, TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve partililerin görüntüsü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Vakfıkebir'de parti teşkilatı ve muhtarlar ile bir araya geldi.

AA / Hamza Önder Kuloğlu - Güncel

Adil Karaismailoğlu, Vakfıkebir, Güncel, Haberler

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