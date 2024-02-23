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Karadeniz'deki balık avı sezonu küresel iklim değişikliği nedeniyle kısalıyor

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Karadeniz'deki balık avı sezonu, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle daha kısa sürüyor ve balık miktarında düşüş yaşanıyor. Su sıcaklığındaki artış nedeniyle Kızıldeniz'de yaşayan bazı balıklar Karadeniz'e ulaşarak ekosistemi olumsuz etkiliyor. Küresel ısınmanın etkisiyle balık avı sezonlarının süresi kısalacak ve yetiştiricilik miktarı avcılık miktarına eşitlenecek.

Karadeniz'deki balık avı sezonu süresi, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle kısalıyor.

Türkiye'de denizlerde 1 Eylül'de başlayan ve 15 Nisan'da sona eren balık avı sezonu, avlanan balık miktarındaki düşüşün yanı sıra geçmiş yıllara oranla artık daha kısa sürüyor.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, AA muhabirine, tüm dünyada hem kara hem de deniz suyu sıcaklıklarında küresel ısınmaya bağlı olarak artış yaşandığını söyledi.

TÜBİTAK verilerine göre Karadeniz'deki su sıcaklığında 2,1 derece seviyesinde artış görüldüğünü anlatan Samsun, bu veriyi destekleyecek bazı olumsuz örneklerle kendilerinin de karşılaştıklarını belirtti.

Kızıldeniz'de yaşayan bazı canlıların Karadeniz'de de balıkçıların ağlarına takılmalarının küresel ısınmanın en önemli örneklerinden biri olduğuna dikkati çeken Samsun, "Kızıldeniz'deki tropikal balıklar, örnek verecek olursak balon balığı ve diğer balıklar, kanal vesilesiyle önce Akdeniz'e, oradan Ege ve Marmara'dan Karadeniz'e ulaşıyor." dedi.

Kızıldeniz'de yaşayan balıklara Karadeniz'de rastlanılmasının gelecek adına endişe verici olduğuna işaret eden Samsun, "Bu balıklar burada avlanıyor. Avlanmanın yanı sıra Karadeniz'deki diğer balık türlerinin habitatlarına, besin ortamlarına ortak oluyorlar. Oradaki döngüyü olumsuz etkiliyorlar. Peki bu balıklar Kızıldeniz'de yaşarken Karadeniz'de yaşamaya nasıl adapte oluyor? Demek ki su sıcaklığında artış olmuş. Bunun en büyük göstergesi, bu balıkların artık Karadeniz'de yaşamaya başlamış olmasıdır." diye konuştu.

"2030'da dünyada avlanan balık ile yetiştiricilik miktarı aynı olacak"

Prof. Dr. Samsun, balık avı sezonlarının eskiye oranla daha kısa sürmesinde küresel ısınma faktörünün önemli rol oynadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Eskiden hamsi Karadeniz'de 5 ay avlanırdı. Günümüzde ise 1,5 ay bile sürmüyor. Küresel ısınma, balıkların biyolojik döngüsü içinde başta üreme, sonra beslenme, daha sonra hayat evresini tamamlamak için yapacağı göç sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini etkilemektedir. 2030 yılında dünyada avlanan balık ile yetiştiricilik miktarı aynı olacak. Şu an dünyada yüzde 45'i yetiştiricilik, yüzde 55'i avcılık yoluyla elde ediliyor ama iklim değişikliği nedeniyle artık avcılık yoluyla avlanan balık miktarı eşit olacak yetiştiricilikle."

Küresel ısınmanın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın ortak sorunu olduğunun, bu sorunun aşılması için topyekun mücadele ortaya konulması gerektiğinin altını çizen Samsun, "Artık küresel ısınma nedeniyle, avcılık faaliyetlerimizde modern teknolojiyi kullansak da eskisi kadar ürün elde edemeyeceğiz. Ne yapmamız lazım? Balıkçılarımızın daha kontrollü şekilde Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün çıkardığı tebliğindeki yasaklara, kurallara daha fazla riayet etmeleri gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz Balıkçılık Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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