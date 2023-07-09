Üye Girişi
Haberler
Karabük-Zonguldak kara yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Karabük-Zonguldak kara yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Güncel Haberler

Karabük'te sağanağın ardından çökme oluşan Karabük-Zonguldak kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, çökme nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığı ve ekiplerin çalışmalara başladığı belirtildi.

Karabük'te sağanağın ardından çökme oluşan Karabük- Zonguldak kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kara yolunun Kabaklı mevkisinde, sel nedeniyle çökme meydana geldiği belirtildi.

Kara yolunun çift yönlü trafiğe kapatıldığı aktarılan açıklamada, ivedilikle bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmalara başladığı kaydedildi.

Çökme nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri, taşkını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

Zonguldak Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title