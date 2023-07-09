Karabük-Zonguldak kara yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Karabük'te sağanağın ardından çökme oluşan Karabük-Zonguldak kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, çökme nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığı ve ekiplerin çalışmalara başladığı belirtildi.