Limon FC kadrosu! Barcelona'nın eski yıldız futbolcusu Gerard Pique'nin düzenlediği Kings League Dünya Kupası'na Türkiye'den temsilen Limon FC katılıyor. Maçların başlaması ile birlikte Limon FC kadro ve teknik direktörü merak edildi. Peki, Limon FC diskalifiye mi olacak?

LİMON FC KADROSUNDA KİMLER VAR?

• Osman Naz - Kaleci

• Berker Güllü - Forvet

• Yiğit Yenihayat - Defans

• Berke Onuk - Orta Saha

• Yiğit Özbay - Orta Saha

• Osman Ural - Orta Saha

• Alp Arda - Kaleci

• Berk Kıratlı - Orta Saha

• Mehmet Yeşil - Defans

• Berkay Sezer - Forvet

• Serhat Kot - Orta Saha

• Mete Demir - Orta Saha

• Memos Sözer - Defans

Teknik Direktör: Burak Kaymak

LİMON FC DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Limon FC ekibinde bulunan Twitch yayıncısı Holmes'ün maç öncesinde yaptığı paylaşımlar ve sarf ettiği cümleler büyük tepki çekti.

Rakip oyuncuların sevgilileri ve eşleri olan kadınlar hakkında çirkin imalarda bulunan ve tüm bunların yanında Instagram hikayelerinde tacize varan paylaşımlar yapan Burak Kenan "Holmes" Öztürk'ün bu paylaşımları büyük tepki çekti.

Rakip takım oyuncularından Uri Pons da meç esnasında ve öncesinde yaşananları anlatarak eşlerinin taciz edildiğini ve buna haliyle sessiz kalamayacaklarını söyledi.