Oğuz Aydın kimdir? Oğuz Aydın kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? #9917

Türkiye'ye transfer olma süreci hakkında konuşan Oğuz Aydın, "AZ'de oynarken Bucaspor'a yeni gelen bir başkan beni istedi. İşte o zaman Türkiye'ye gitmeye karar verdim. Sonuçta bir değişikliğe hazırdım. Ayrıca Süper Lig'de oynamak istiyordum. Sonunda da başardım." dedi. Oğuz Aydın kimdir? Oğuz Aydın kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

OĞUZ AYDIN KİMDİR?

Doğum: 27 Ekim 2000 (23 yıl yaşında), Lahey, Hollanda

Şu andaki takımları: Alanyaspor (#11 / Forvet), Türkiye Millî Futbol Takımı (Forvet)

Boyu: 1,83 m (6 ft 0 in)

Oğuz Aydın (d. 27 Ekim 2000, Lahey), kanat pozisyonunda oynayan profesyonel futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giymektedir. Türkiye U-21'in aktif millî oyuncusudur.

Bucaspor

Oğuz Aydın 2016'da Bucaspor altyapısında futbola başladı. 2018'de as takıma yükselen Aydın, ilk profesyonel maçını 27 Ocak 2018'de Eyüpspor'a karşı oynadı. Bucaspor as takımıyla ilk sezonunda 12 lig maçında forma giydi. Bucaspor sezonu 16. bitirerek 3. Lig'e düştü.

2018-19 sezonunda 3. Lig'de mücadele eden Bucaspor ile tüm kulvarlarda 30 maça çıktı ve 5 gol, 4 asist yaptı ancak Bucaspor'u küme düşmekten kurtaramadı.

Bucaspor 1928

7 Ağustos 2019'da, 3. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928 ile anlaştı. Tüm kulvarlarda 19 maça çıktı ve 2 gol attı.

2020-21 sezonunda, Bucaspor 1928 ile tüm kulvarlarda 36 maça çıktı. 11 gol, 3 asistlik performansıyla Alanyaspor'a transfer oldu.

ALANYASPOR

1 Temmuz 2021'de, 238.000 € karşılığında Alanyaspor'a transfer oldu. İlk sezonunda, tüm kulvarlarda 26 maça çıktı, 8 gol, 1 asist yaptı.