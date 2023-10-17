Karabük Üniversitesinden kısa kısa

Karabük Üniversitesi'nde, bağımlılıkla mücadele etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü personelince "Bağımlılıkla ve Siber Zorbalıkla Mücadele" eğitimi verildi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, siber güvenlik, siber zorbalıkla ve bağımlılıkla mücadele konularında farkındalık oluşturulması amacıyla emniyet personeli tarafından bilgilendirme yapıldı.

İki oturumda gerçekleştirilen eğitim daha sonra Kamil Güleç Kütüphanesi'nde devam etti.

Erasmus+Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri bilgilendirme toplantısı

Karabük Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencileri Erasmus'tan yararlanmaya teşvik etmek amacıyla Erasmus Days günleri kapsamında, rasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda öğrencilere, Erasmus+Öğrenim ve Staj Hareketliliği, imkanları, Erasmus süresi, programdan yararlanma koşulları, dil puanı, gidilecek üniversitenin tercihi, hibe, derslerin denklikleri, konaklama gibi birçok konu hakkında bilgi verildi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık'tan ziyaretler

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ankara'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kırışık, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu'nu ziyaret etti. Eminoğlu, Kırışık'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Kırışık ayrıca, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar'a da ziyarette bulundu.???????