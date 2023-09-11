Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabük-Kastamonu Karayolu üzerinde ters yönde seyrederek trafiği tehlikeye düşüren aracın 78 ABJ 410 plakalı otomobil olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bahse konu otomobilin plakasına 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Aksine bir işaret bulunmadıkça araçların ters istikamette sürülmesi' maddesi gereğince 4 bin 64 TL trafik cezası uygulandı.

Karabük'te ters şeritte ilerleyen otomobile 4 bin 64 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabük- Kastamonu Karayolu üzerinde ters yönde seyrederek trafiği tehlikeye düşüren aracın 78 ABJ 410 plakalı otomobil olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bahse konu otomobilin plakasına 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Aksine bir işaret bulunmadıkça araçların ters istikamette sürülmesi" maddesi gereğince 4 bin 64 TL trafik cezası uygulandı. - KARABÜK