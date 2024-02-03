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Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Karabük-Safranbolu kara yolu Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda meydana gelen kazada, R.M.K. idaresindeki 06 HD 7899 plakalı otomobil ile C.Ç. yönetimindeki 37 DF 065 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden R.M.K. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve durumu iyi olduğu belirtildi.

Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Karabük- Safranbolu kara yolu Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda R.M.K. idaresindeki 06 HD 7899 plakalı otomobil, C.Ç. yönetimindeki 37 DF 065 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden R.M.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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