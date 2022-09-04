Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Y. B. (36) idaresindeki 34 BZC 245 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Aslanlar mevkisinde yol kenarına devrildi.
Kazada O.B. (40), Ö.F.B. (14) ve B.C.B. (9) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel