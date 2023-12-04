Üye Girişi
Haberler

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni ek hizmet binası hizmete girdi

Son Güncelleme:
Abone Ol

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beşbinevler Ek Hizmet Binası Acil Servisi'nin devreye alındığını duyurdu. Şahin, yeni hizmet binasının hastanenin yükünü hafifleteceğini belirtti.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beşbinevler Ek Hizmet Binası Acil Servisi'nin devreye alındığını bildirdi.

Şahin, yaptığı açıklamada, ek hizmet binasının Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yükünü hafifleteceğini belirtti.

Projeyle ilgili bilgi veren Şahin, "Karabük Üniversitesinden inşaat halinde teslim alınan ve revize projeleri tamamlanan, 12 bin 028 metrekare kullanım alanına sahip ek hastane binamızda, acil servis, semt polikliniği, ağız ve diş polikliniği, laboratuvar, röntgen, görüntüleme merkezi, 15 poliklinik, fizik tedavi ve rehabilitasyon yataklı servisi, psikiyatri yataklı servisi ve sosyal donatılar yer alıyor. 32 adet tek kişilik, 22 adet çift kişilik hasta odaları ve toplam 76 yatak sayısına sahip. İlk etapta bugün itibariyle acil servis hizmet vermeye başladı. Hızla diğer servislerde hizmete alınacak." ifadelerini kullandı.

Yeni hizmet binasının hayırlara vesile olmasını dileyen Şahin, özellikle doktor açığı başta olmak üzere, kentte sağlık sorunlarının çözümü konusunda Milletvekili Ali Keskinkılıç ile yoğun bir mesai harcadıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Milletvekili Karabük Sağlık Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı? Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title