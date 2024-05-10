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Azerbaycan'ın kurtardığı Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya ilk aileler yerleşti

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Azerbaycan'ın 30 yıllık işgalin ardından kurtardığı Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya ilk etapta 20 aile yerleşmek üzere geri döndü.

Azerbaycan'ın 30 yıllık işgalin ardından kurtardığı Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya ilk etapta 20 aile yerleşmek üzere geri döndü.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "büyük dönüş" adını verdiği, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelere aileleri yerleştirme projesi devam ediyor. Proje kapsamında 88 kişiden oluşan 20 aile Şuşa'ya yerleştirildi.

Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile Şuşa'da devlet tarafından inşa edilen ilk konut sitesinin açılışına katılarak, şehre taşınan ilk sakinlerle görüştü.

Şehre gelen Şuşalıları ata yurtlarına geri dönmeleri dolayısıyla kutlayan Aliyev, yaşadıkları bu mutlu günü kahraman Azerbaycan askerlerine, şehitlere ve gazilere borçlu olduklarını söyledi.

Aliyev, Karabağ'ın işgal sürecinden, uzun yıllar süren fakat sonuç alınamayan müzakerelerden, 2. Karabağ Savaşı'ndan ve toprakların işgalden kurtarılışından bahsederek, "Bugün Şuşa'nın yeni tarihi başlıyor. Şuşa'da kapsamlı imar çalışmaları yürütülüyor. Yaşayacağınız evler geleneksel mimari ile inşa edilmiştir. Uzun aradan sonra Şuşalıların burada rahat yaşayacağından ve şehirlerinin tarihi dokusunu koruyacaklarından eminim." dedi.

Azerbaycan'ın hiçbir zaman savaştan yana olmadığını, sadece topraklarını istediklerini belirten Aliyev, "AGİT Minsk Grubunun 28 yıldaki faaliyetleri Azerbaycan halkına karşıydı. Sahte vaatleri ve hiçbir faaliyette bulunmamaları tesadüfi değildi. Sorunu çözmek istemiyorlardı. Onlar bu toprakları Ermenilere vadetmişti." diye konuştu.

Aliyev, Fransa ve Amerika'nın bugün de Azerbaycan karşıtı faaliyette bulunduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Bizim politikamız uluslararası hukuk ve adalete dayanmaktadır. Ama Ermenistan'da intikamcı eğilimlerin yükseldiğini, Fransa'nın Ermenistan'a sağladığı ölümcül silahların kritik boyutlara ulaştığını görürsek kimse kusurumuza bakmasın. Neler yapabileceğimizi, ordumuzun gücünü ve irademizin ne kadar güçlü olduğunu herkes biliyor. Kimse önümüzde duramaz. Kimse bize bir şey dikte edemez, iç işlerimize karışamaz. Gerekli olduğunu bildiğimiz şeyi yapacağız."

Ermenilerin, işgal döneminde Şuşa'nın Azerbaycanlılara has tarihi dokusunu değiştirmeye çalıştıklarını, fakat muvaffak olamadıklarını vurgulayan Aliyev, "Çünkü Şuşa ezeli Azerbaycan şehridir ve işgal sırasında bile Azerbaycan imajını korumuştur. Eğer Ermeniler burayı kendi memleketleri olarak görselerdi imar ederlerdi fakat onlar taş üstüne taş koymamışlar. Bizler burada sonsuza kadar yaşamaya geldik ve bundan sonra Azerbaycan bayrağı bu topraklarda sonsuza kadar dalgalanacaktır." ifadesini kullandı.

Aliyev'in konuşmasının ardından dairelerinin anahtarları sakinlerine teslim edildi.

Tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri nedeniyle Karabağ'ın sembol şehri olarak kabul edilen Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermeni güçlerince işgal edilmişti. Şuşa, 8 Kasım 2020'de Azerbaycan ordusunu tarafından işgalden kurtarılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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