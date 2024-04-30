Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu, Aydın-Denizli Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu ve diğer birçok yol kesiminde şerit daraltması ve yönlendirmeler yapılarak ulaşım sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde kesimler halinde şerit daraltması yapılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin verilecek.
Aydın- Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerinde şev kayması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım orta ve sol şeritlerden sürdürülüyor.
Ankara- Niğde Otoyolu Emirler Kavşağı bağlantı yolunun 1-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara ve Niğde istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 25-44, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Nevşehir-Aksaray yolunun 30-36. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde peyzaj, temizlik ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 18.00'e kadar her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.
Samandağ-Hatay yolunun 9-15, İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.